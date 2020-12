국민의힘 “변창흠, 제2의 조국·추미애…자진사퇴 않으면 법적 조치”

“文대통령, 즉시 지명 철회해야…후보자 인성 부족”

[아시아경제 임춘한 기자] 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 의원들은 22일 변창흠 국토부 장관 후보자에 대해 “우리는 이미 드러난 사실만으로도 자격을 상실한 변 후보자를 더는 청문회장에 세울 수 없다”며 즉각 자진사퇴할 것을 요구했다.

이들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “문재인 대통령은 오늘 즉시 변 후보자에 대해 지명철회를 하시기 바란다”며 “후보자 자질과 능력을 넘어 인성이 부족하여 장관직을 수행하기 어렵다”며 이같이 말했다.

이들은 “변창흠 후보자의 지금까지 행적을 보면 국민의 비난과 혐오를 불러일으키는 제2의 조국, 추미애, 김현미가 될 것이 자명하다”며 “이러한 자격 미달 후보자가 스스로 사퇴하지 않으면 법적 조치가 취해질 수 있음을 엄중히 경고한다”고 밝혔다.

이들은 “국민들을 얼마나 우습게 여겼으면 이런 눈 가리고 아웅 식의 대충대충 인사 검증을 했는가”라며 “지난해 부동산 투기 전문가 최정호 내정자에 연이은 국토부 장관 후보자 인사 참사에 대해 청와대는 인사 검증라인을 문책하고 반드시 대국민 사과할 것을 촉구한다”고 말했다.

