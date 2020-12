신한신용정보, 여가부 가족친화인증 기업 선정

일과 가정의 양립을 위한 제도, 자녀 양육지원 확대 등 성과 인정

[아시아경제 조강욱 기자] 신한신용정보는 여성가족부로부터 2020년도 가족친화기업 인증을 받았다고 22일 밝혔다. 생동감 있는 조직문화 조성 및 일과 가정의 양립을 위한 제도를 지속적으로 확대한 노력을 인정받은 결과로 평가된다.

가족친화기업 인증이란 가족친화 직장문화 조성, 유연근무제도 운영, 자녀 양육지원 등 가족친화제도를 모범적으로 운영해 근로자의 일과 가정의 균형을 지원하고 국가경쟁력 향상에 기여하는 기업을 선정하여 여성가족부가 인증하는 제도이다.

신한신용정보는 올해 상반기 창의적인 조직문화 조성을 위해 근무복 완전 자율화 및 스마트근무제를 전면 확대했다. 또 일과 가정의 양립을 위해 주 52시간 상한근로제를 조기 시행하고, 육아기 근로시간 단축 및 육아휴직 사용을 권장해 직원의 워라밸 향상 및 업무 효율성이 증대됐다.

이기준 신한신용정보 대표는 "지속 가능한 성과를 창출하기 위해서는 가족친화적 기업문화가 정착돼야 한다"면서 "경영진도 지속적으로 관심을 갖고 직원의 근로복지 향상을 위해 노력하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr