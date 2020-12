속보[아시아경제 이광호 기자]김용범 기획재정부 제1차관은 22일 서울 은행회관에서 열린 거시경제금융회의에서 "글로벌 경제는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 인한 경제적 피해가 지속되는 모습"이라며 "정부는 경각심을 갖고 관련 동향을 예의주시 하겠다"고 밝혔다.

