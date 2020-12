롯데쇼핑, 임직원 '코로나 블루' 극복 위한 비대면 심리상담소 운영

[아시아경제 이승진 기자] 롯데쇼핑이 직원들을 대상으로 ‘코로나 블루’ 극복을 위한 심리상담 지원에 나섰다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 불안감과 우울감을 겪고있는 임직원들을 위해 롯데쇼핑의 우울증 인식 개선 캠페인 ‘리조이스’가 마음자가진단, 온라인 심리상담을 제공하는 등 심리방역 방안을 마련한 것이다.

우선, 내년 1월 말까지 전 직원과 파트너사 직원을 대상으로 무료로 심리 상담을 제공한다. 코로나19로 모든 상담은 비대면으로 진행되며 마음을 터놓고 상담을 받고 싶은 직원은 누구나 신청 가능하다. 온라인 심리검사를 진행한 후 약 50분간 정서, 가정, 대인관계 등 개인별 맞춤형 심리 상담을 받을 수 있다. 특히 이번 검진은 어느 때보다 어려운 환경속에서 함께 근무하는 파트너사 직원들을 대상으로 확대해 함께 어려움을 극복하자는 의미를 담고 있다.

또 12월 초 마음자가검진을 실시하기 위한 신청을 받아 현재 약 100명의 직원이 검진을 진행중이다. 검진은 신청자를 대상으로 심리와 자아 상태를 검사할 수 있는 사이트 URL을 개별적으로 전송, 90개의 문항에 답변을 하며 스스로를 점검하는 방식으로 진행된다. 추가 상담이 필요한 직원은 결과지를 기반으로 무료 상담을 신청할 수 있다. 롯데쇼핑은 임직원 상담 수요 증가에 따라 내년 2월 초 마음자가검진 인원을 대폭 늘려 추가로 시행할 계획이다.

김학수 롯데쇼핑 CSR팀장은 “코로나19의 장기화로 불안감을 느끼는 임직원과 동료사원의 마음을 케어하기 위해 이번 마음 검진 및 상담 프로그램을 준비했다”며 “현재 한정된 인원으로 진행되는 마음자가진단을 내년 2월 더 많은 직원을 대상으로 실시해 임직원의 심리 안정에 힘쓸 계획이다”고 전했다.

한편, 롯데쇼핑의 우울증 인식 개선 캠페인인 리조이스는 2018년부터 심리 상담 프로그램을 제공해왔다. 롯데백화점 노원점과 광주점에 직원들을 대상으로 리조이스 상담소를 무료로 운영해 왔으며, 지난 9월에는 롯데백화점 센텀시티점에 고객을 위한 리조이스 상담소를 오픈해 직원뿐만 아니라 고객에게도 다양한 심리 상담 프로그램을 제공해 실질적인 심리 방역 활동에 힘써왔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr