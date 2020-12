美, 中SMIC 무역 블랙리스트에 추가

[아시아경제 조유진 기자] 미국이 중국 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 업체인 SMIC를 포함한 중국 기업 약 80곳을 무역 블랙리스트에 추가한다.

18일(현지시간) 복수의 외신에 따르면 미 상무부는 이른바 거래 금지 목록에 80개 안팎의 중국 기업과 계열사들을 추가할 예정이다.

외신에 따르면 거래 금지 목록에는 영유권 분쟁지 남중국해의 인공섬 건설과 군사화를 도운 업체를 포함해 중국군과 관련 있는 일부 기업이 거명될 것으로 보이며 인권 침해에 연관된 기업도 포함될 수 있다.

현재 상무부의 거래 금지 목록에는 275개 이상의 중국 기업이 포함됐다. 화웨이와 계열사 150곳이 ZTE와 함께 제재 위반 혐의로 거래 금지 명단에 이름을 올렸고 CCTV 제조업체 하이크비전은 위구르족 탄압에 관련됐다는 이유로 거래 금지 조치됐다.

중국 반도체의 선도업체인 SMIC가 상무부 거래 금지 목록에 오르면 화웨이처럼 미국 기술에 대한 접근이 사실상 차단될 것으로 보인다. 향후 SMIC가 미국 공급업체로부터 핵심 부품을 들여오려면 미 상무부에 특별 허가가 있어야 한다.

도널드 트럼프 대통령은 임기 막판까지 대중국 강경 조치의 굳히기를 계속하고 있다. 반도체는 중국의 첨단기술 산업 발전에 토대가 되는 핵심 분야다.

중국 외교부는 이같은 보도와 관련 "(미국이) 외국 기업을 탄압하는 잘못된 행위를 중단하라"고 촉구했다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 이같이 말하면서 "중국은 중국 기업의 합법적 권익을 수호하기 위해 필요한 조치를 계속 취할 것"이라고 강조했다.

