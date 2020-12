<계열사 전입>

▲ 혁신추진단 부사장 이구범

<신임>

▲ 투자센터여의도WM1팀장 황의준▲ 노원WM1팀장 장현구

▲ 투자센터목동WM1팀장 심현미 ▲ 울산WM1팀장 이상운 ▲ 울산WM2팀장 신상희

▲ 서대구WM2팀장 황보석 ▲ 투자센터대구WM3팀장 최재완 ▲ 포항WM2팀장 안길찬

<전보>

▲ 투자센터여의도WM5팀장 이남주 ▲ 투자센터대구WM2팀장 김민규

▲ 포항WM1팀장 한도욱 ▲ 투자센터광주WM1팀장 이성은

▲ 투자센터광주WM2팀장 문세홍 ▲ 홍보팀장 엄호천

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr