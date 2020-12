[아시아경제 이민지 기자] 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 8,480 전일대비 80 등락률 -0.93% 거래량 460,388 전일가 8,560 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코아시아, 디오스텍 인수 조합에 투자…"카메라 모듈사업 경쟁력 강화"[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일코아시아, UTC와 시스템 반도체 인재 양성 MOU…"글로벌 거점 강화" close 는 시스템 반도체 확장을 위한 운영자금을 확보하기 위해 주식회사 비에스이의 주식을 트루윈 트루윈 105550 | 코스닥 증권정보 현재가 4,215 전일대비 80 등락률 +1.93% 거래량 374,682 전일가 4,135 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 트루윈, 자율주행차 테마 상승세에 10.11% ↑[공시+] 트루윈, 2분기 영업이익 19억… “흑자 전환 성공”6월 3일 코스닥, 5.92p 내린 737.66 마감(0.80%↓) close 에 처분한다고 18일 공시했다.

처분금액은 140억원으로 이는 자기자본대비 9.53%에 달한다. 이에 따라 비에스이에 대한 회사의 지분비율은 100%에서 68.75%로 변경됐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr