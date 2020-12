[아시아경제 금보령 기자] 대한제강 대한제강 084010 | 코스피 증권정보 현재가 10,450 전일대비 100 등락률 +0.97% 거래량 176,541 전일가 10,350 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 [특징주]대한제강, 3분기 실적 호조에 강세…영업익 전년比 '285% ↑'대한제강, 평택공장 일시 생산중단 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일 close 은 391억원 규모의 충남 당진 6개 필지를 처분하기로 결정했다고 18일 공시했다.

처분금액은 지난해 연결 기준 자산총액 대비 6.1%다. 처분목적은 '종속회사인 와이케이스틸주식회사의 신규 공장부지 확보'다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr