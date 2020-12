창원시, 도심생태계 보호에 민·관·산·학 나선다

생물종의 다양성 보존·시민 인식증진 위한 생태계 보호 조치

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 생물종 다양성 보존을 위해 민·관·산·학 상호 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약에서는 시(관), 교육기관(학), 기업(산), 민간단체(민)가 시민교육과 홍보, 생태모니터링 등 시민참여형 생물종 보호 사업을 추진하기 위해 기관별 협력 사항을 수행할 예정이다.

생물종의 다양성을 보존하고 시민 인식증진을 위해 보다 체계적으로 도심 생태계를 보호할 후속 조치이다.

이를 위해 시는 정책개발 및 행정적 지원을 하고, 창원대학교는 시민모니터링단 교육 및 전문가를 양성 관리한다.

해성디에스와 BNK경남은행은 생물종 보호 사업 추진 지원을 하고, 민간단체는 시민 모니터링단 모집, 교육 프로그램 개발 등 전문가 네트워크를 구성할 계획이다.

허 시장은 "이번 협력을 통해 사람과 자연이 공존하는 모범적인 생태도시로 거듭날 것"이라며 "앞으로 생물 다양성 보존뿐 아니라 다양한 환경 분야의 협력을 확대할 것"이라고 말했다.

