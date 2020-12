엑시콘, 현금배당·주식배당 결정

[아시아경제 이민지 기자] 엑시콘 엑시콘 092870 | 코스닥 증권정보 현재가 16,150 전일대비 550 등락률 -3.29% 거래량 204,670 전일가 16,700 2020.12.18 14:29 장중(20분지연) 관련기사 엑시콘, 3Q 영업익 71억…전년比 흑자전환엑시콘, 98억원 규모 반도체 검사장비 공급계약엑시콘, 21억 규모 공급계약 체결 close 은 결산배당으로 보통주 1주당 50원, 종류주 1주당 115원의 현금배당을 결정했다고 18일 공시했다. 배당금총액은 5억4000만원 규모다.

아울러 엑시콘 엑시콘 092870 | 코스닥 증권정보 현재가 16,150 전일대비 550 등락률 -3.29% 거래량 204,670 전일가 16,700 2020.12.18 14:29 장중(20분지연) 관련기사 엑시콘, 3Q 영업익 71억…전년比 흑자전환엑시콘, 98억원 규모 반도체 검사장비 공급계약엑시콘, 21억 규모 공급계약 체결 close 은 보통주 1주당 0.01주의 주식배당을 진행한다. 배당주식총수는 10만1818주다.

배당금총액과 배당주식총수는 보통주 총발행주식수 1037만4180주에서 자기주식 19만2368주를 제외한 1018만1812주와 우선주 26만0869주를 기준으로 산정했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr