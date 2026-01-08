[클릭 e종목]"엑시콘,CLT·SSD 테스터로 2026년 성장 모멘텀 확대"

유안타증권은 8일 메모리 테스터, 번인 테스터, SSD 테스터 등을 국내외 고객사에 공급하고 있는 엑시콘 엑시콘 092870 | 코스닥 증권정보 현재가 16,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,680 2026.01.08 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“엑시콘, CXL의 아이콘…올해 실적 반등 기대”HBM부터 패키징까지…삼성·SK, '반도체대전'서 기술 경쟁윤진식 무협 회장, 반도체·바이오 CEO들과 유럽 아웃리치 전 종목 시세 보기 close 에 대해 대규모 공급계약 매출 인식이 본격화되면서 실적 회복 국면에 진입할 것이라고 분석했다.

권명준 유안타증권 연구원은 "엑시콘은 반도체의 성능 및 신뢰성을 검사하는 반도체 검사장비 사업을 영위하고 있으며, 메모리 테스터, 번인 테스터, SSD 테스터 등을 국내외 고객사향으로 판매하고 있다"고 설명했다.

지난해 1분기부터 3분기까지는 실적이 다소 부진했지만, 4분기에는 분위기가 확연히 달라질 것이라는 분석이다. 권 연구원은 "지난해 6월 공급계약(차세대 메모리 테스터, 196.54억원)과 10월 공급계약(CLT 및 Burn in Tester, 204.1억원)의 계약기간이 25년 말까지"라며 "4분기 매출액은 400억원 내외가 될 것으로 기대된다"고 분석했다.

엑시콘의 핵심 성장 동력으로는 CLT 장비가 꼽힌다. 파이널 테스트 공정은 번인 테스트, 저주파 테스트, 고주파 테스트 순으로 이뤄지는데, 이 중 저주파를 평가하는 기존 CLT 장비는 일본 어드반테스트 제품을 사용해왔다. 권 연구원은 "관련 장비 노후화 및 효율성 개선을 위해 CLT(Chambered Low Frequency Tester) 장비를 2024년에 완료했고, 지난해부터 납품이 진행되고 있다"고 밝혔다.

이어 "CLT 장비 관련 매출은 올해에도 이어질 것으로 기대된다"며 "1월 2일 공급계약 정정 공시를 살펴보면 88.05억원의 CLT Interface Board 계약이 올 1분기 말로 설정돼 있기 때문"이라고 설명했다. 신규 팹 구축과 기존 팹 교체 수요가 동시에 발생하고 있다는 점에서 내년 실적 기여도가 더욱 커질 것이라는 전망이다.

권 연구원은 "신규 Fab 구축 및 기존 Fab 교체에 따른 수요가 잔존해 있다는 점에서 26년 동사의 실적에 큰 기여를 할 것으로 예상된다"며 "뿐만 아니라 HBM, GDDR으로도 확장을 계획하고 있다. 고객사 퀄 테스트 통과 시 추가적인 성장 모멘텀으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.

올해를 기점으로는 SSD 테스터 사업이 새로운 성장축으로 부상할 가능성이 크다. 최근 CES 2026에서 엔비디아 젠슨 황 CEO가 SSD 상용화 가능성을 시사하면서 관련 시장에 대한 관심도 높아지고 있다. 그는 GPU를 지원하는 과정에서 메모리 병목 현상이 심해지고 있다는 점을 이유로 들었다.

이에 대해 권 연구원은 "동사는 SSD Tester를 납품하고 있는 기업이며, 세대 전환 시 신규 장비를 공급할 수 있다"고 강조했다. 이미 마이크론의 9650 Gen6 SSD가 출시된 것으로 알려졌고, 국내 메모리 반도체 기업들도 연내 출시가 예상되는 상황이다.

그는 "동사는 Gen6 SSD 테스터기 개발을 진행 중이며, 연내 관련 매출이 발생될 것으로 기대된다"고 전망했다. 더 나아가 SSD 테스터와 기술적 유사성이 높은 CXL 테스터 사업도 주목받고 있다. 권 연구원은 "SSD Tester기와 CXL 3.1 Tester기가 기술적 유사성이 높은 것으로 알려져 있다"며 "CXL Tester 관련 초도 매출 역시 연내 기대해볼 수 있다"고 분석했다.





