넵튠, 카카오게임즈 대상 1935억원 규모 유상증자 결정

[아시아경제 이민지 기자] 게임소프트웨어 개발업체인 넵튠 넵튠 217270 | 코스닥 증권정보 현재가 31,500 전일대비 1,550 등락률 +5.18% 거래량 2,484,153 전일가 29,950 2020.12.18 09:44 장중(20분지연) 관련기사 넵튠, 외국인 2만 8730주 순매도… 주가 8.82%넵튠, 주가 2만 6050원 (9.0%)… 게시판 '북적'넵튠, 자회사 님블뉴런에 100억원 투자 close 은 운영자금 조달을 위해 1935억1990만원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 18일 공시했다. 신주발행가액은 2만5750원이다. 배정 대상자는 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 46,150 전일대비 300 등락률 -0.65% 거래량 150,011 전일가 46,450 2020.12.18 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 美 경기부양책 기대감에 소폭 상승… 코스닥 6일 연속 상승개인 매수에 소폭 반등 코스피, 2750선 회복 마감外人·기관 쌍끌이 매도세에 코스피·코스닥 모두 약보합 유지 close 다.

회사 측은 “경영상 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려해 배정 대상자를 선정했다”고 말했다.

이에 따라 카카오게임가 취득한 넵튠 넵튠 217270 | 코스닥 증권정보 현재가 31,500 전일대비 1,550 등락률 +5.18% 거래량 2,484,153 전일가 29,950 2020.12.18 09:44 장중(20분지연) 관련기사 넵튠, 외국인 2만 8730주 순매도… 주가 8.82%넵튠, 주가 2만 6050원 (9.0%)… 게시판 '북적'넵튠, 자회사 님블뉴런에 100억원 투자 close 의 소유주식수는 987만3397주로 지분비율은 31.66%다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr