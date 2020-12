춘천시에 '수열에너지 융복합클러스터'·탄소중립 단지 조성

환경부·강원도·춘천시·수자원공사, 융복합클러스터 업무협약

[아시아경제 라영철 기자] 강원 춘천시에 '수열에너지 융복합클러스터'가 조성된다.

18일 춘천시에 따르면, 융복합클러스터를 통해 연간 수온이 6~13℃인 소양강댐 심층수 24만 톤(하루 기준)을 활용한 수열에너지를 공급한다. 설비 규모는 1만 6,500냉동톤(RT, Refrigeration Ton)으로 롯데월드타워의 5배가 넘는다.

수열에너지는 전기에너지를 많이 쓰는 데이터센터와 같은 에너지 다소비 시설에 적용할 수 있는 최적화된 에너지로 주목을 받고 있다.

'강원 수열에너지 융복합클러스터'는 수열에너지 수요 층을 기반으로 데이터센터 집적단지, 스마트 농업단지, 스마트 주거단지, 물에너지기업 특화단지를 조성한다. 예비타당성조사(KDI)에서는 높은 사업성을 인정받았다.

앞서 전날(17일)에는 환경부와 강원도, 춘천시, 한국수자원공사가 협약을 맺고, ▲수열에너지 공급시스템 구축 ▲수열에너지 집적단지 및 물-에너지와 연계한 탄소중립 클러스터 조성 등에 서로 협력하기로 했다.

