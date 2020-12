산단공, 공공기관 최초 ‘건설업 KOSHA MS’ 전환 인증 취득

안전한 일터 조성으로 무재해 산업단지 공급 견인

[아시아경제 김희윤 기자] 한국산업단지공단은 공공기관 최초 ‘건설업 안전보건경영시스템(이하 KOSHA MS)’전환 인증을 취득했다고 18일 밝혔다.

건설업 KOSHA MS는 한층 높은 실행력을 가진 안전보건정책을 반영한 자율적 재해예방 활동 추진 시스템이다. 기존 KOSHA 18001 체제에 국제규격 ISO45001을 도입한 안전보건경영 체계다.

그간 산단공은 전국 10개 수요 맞춤형 산업단지를 개발해 공급해 왔다. 2011년 8월 준정부 기관 최초 건설업 KOSHA 18001 인증을 취득, 현재까지 9년 연속 건설현장 사망사고 전무의 성과를 이어오고 있다.

이번 KOSHA MS 전환 인증은 건설사업 발주처이자 안전관리 중점기관 으로서 현장 안전망 구축을 위해 시공사·감리단 등 협력사가 동참하는 전사적 안전관리 활동 체제 강화를 목적으로 추진됐다.

산단공은 개발 진행 중인 건설 현장을 비롯해 향후 추진하는 신규 현장에 대해 KOSHA MS 시스템을 조기 정착시킬 예정이다.

김정환 산단공 이사장은 “건설업 KOSHA MS 인증 취득을 통해 정부의 산업 재해 사고 절반 줄이기 정책에 적극 동참하고 공공기관으로서 무재해 산업단지 조성을 이끌어 근로자가 안심하고 일할 수 있는 무재해 환경 조성에 책임을 다하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr