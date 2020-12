한수원, 韓최초 바이오가스 기반 수소융복합 사업추진

전주시-환경공단-태영건설과 MOU

[아시아경제 문채석 기자] 한국수력원자력이 17일 전주시청에서 전주시, 한국환경공단, 태영건설과 그린 뉴딜 및 수소경제 도시 실현을 위한 '바이오가스 기반 수소 융복합 사업 추진 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

바이오가스를 기반으로 수소 융복합 사업을 추진하는 것은 국내 최초다.

이들 기관은 협약에 따라 ▲바이오가스 기반 융복합 사업개발 ▲인·허가, 지역주민 수용성 제고 ▲안정적 바이오가스 생산 기술 및 온실가스 배출권 확보 ▲사업모델 고도화 ▲정부지원 사업과의 연계를 통한 사업 경제성 확보 ▲바이오가스, 수소 등을 활용한 추가 사업 발굴 등에 협력할 예정이다.

협약을 통해 각 기관의 핵심역량과 자산을 활용해 바이오가스를 기반으로 한 수소 융복합 사업을 적극 개발할 수 있을 것으로 보인다.

수소시범도시인 전주시의 지역특화 사업 발전에 기여하는 등 수소경제의 새로운 가능성을 확대해나갈 수 있을 것으로 기대된다.

정재훈 한수원 사장은 "사람, 환경, 자원순환, 에너지라는 각 분야를 대표하는 4개 기관이 이번 업무협약을 계기로 지속적인 소통과 협력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

정 사장은 "이를 통해 한수원이 미래 성장사업의 교두보를 마련하는데 크게 이바지 할 것으로 기대한다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr