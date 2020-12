[신간 안내] <앤드류 카네기 자기 마음의 주인이 되는 법> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆앤드류 카네기 자기 마음의 주인이 되는 법= 성공학의 대가 나폴레온 힐이 생전에 '철강왕' 앤드루 카네기와 나눴던 대화를 재구성한 책이다. 힐과 카네기의 미공개 대화 내용 같은 중요 콘텐츠를 현대 감각에 맞춰 새롭게 정리했다. '자기 절제', '패배로부터 배우기', '황금률의 이행'이라는 세 개념으로 성공의 원리를 설명한다.(나폴레온 힐 지음/김인수 옮김/한스미디어)

◆젠더 감수성 교실= 아이들에게 일상의 성차별과 성폭력과 맞서는 젠더감수성을 길러줄 수 있는 성평등 교육법에 대해 알려준다. 현직 초등학교 성평등 교육 교사가 썼다. 글쓴이는 교육 현장에서 쌓은 경험으로 아이의 발달단계에 맞춘 연령대별 성평등 교육 방법을 제시한다. 사회가 주입한 성역할 고정관념에서 벗어나야 아이들이 행복할 수 있다고 강조한다.(김은혜 지음/한겨레출판)

◆스타트업 CEO, 에디슨= '발명왕' 토머스 에디슨은 19세기 말 주류였던 가스산업을 무너뜨리고 전기라는 새로운 조명산업을 창조했다. 혁신의 시대인 오늘날 필요한 기업가정신을 에디슨에게서 찾아본다. 시장 개척, 투자 유치, 특허 전략, 조직 운영, 기업 설립 등 기업인으로서 에디슨의 면모를 파헤쳐 창업과 혁신의 비밀에 대해 살펴본다.(정성창·이가희 지음/이새)

