[아시아경제 이기민 기자] 경북 포항시가 포항철강산업단지 입주 기업 직원 2561명을 대상으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검진 검사한 결과 모두 음성으로 나왔다.

13일 포항시에 따르면 포항시는 지난 10일과 11일 포항종합운동장에 선별진료소를 마련해 이들을 검사했다.

전국적으로 코로나19 확진자가 급증하는 동시에 포항철강공단 내 기업에서도 확진자가 발생한 바 있다.

검사 대상은 포스코 등 공단 입주 기업 직원 중 다른 지역을 방문한 이력이 있거나 의심 증상이 있는 사람이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr