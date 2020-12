홍준표 “국민의힘, 보여주기식 면피 투쟁으론 못 이겨”

“지금이라도 늦었지만 정신 차려야”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 9일 국민의힘을 향해 “버스 지나가고 손 흔드는 대처 방법으로는 폭압적인 저들을 이길 수 없다”며 “지금이라도 늦었지만 정신을 차려서 야당을 큰 판으로 만들어 하나가 돼 문재인 정권의 폭압에 대처하라”고 밝혔다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “보여주기식 면피 투쟁으로는 저들을 이길 수 없다”며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “3년 전 조국 전 청와대 민정수석이 공수처를 만든다고 했을 때 민변 검찰청이라고 묵살하면서 저지한 일이 있었다”며 “내가 당대표를 사퇴하고 황교안 체제가 들어오자 민주당은 공수처법을 밀어붙이기 시작했고, 김종인·주호영 체제에서 완성 단계에 와있다”고 지적했다.

홍 전 대표는 “이제 와서 야당 원내대표가 공수처는 민변 검찰청이라고 뒤늦게 규정 하는 것을 보니 안타깝다”며 “진작 대처를 했어야지 3년 동안 무엇을 했는지 참으로 답답하기 그지 없다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr