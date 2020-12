[2020자본투자대상]연금고객관리센터 운영…퇴직연금 강자로

NH투자증권, 퇴직연금 최우수상 수상

[아시아경제 금보령 기자] NH투자증권이 지난해 하반기부터 '연금고객 관리센터'를 운영하는 등 퇴직연금 부문의 강자로 떠올랐다.

NH투자증권 연금고객 관리센터에는 총 12명의 연금전문 인력이 배치돼 있다. 이곳에서는 퇴직연금 DC(확정기여)형, 개인형 퇴직연금(IRP) 고객들의 문의사항에 응대하는 것은 물론 만기가 다가오는 상품을 보유한 고객, 현금성 자산을 보유한 고객에게 상품을 안내하고 상담한다. 상담 내용을 바탕으로 투자성향별 상품 및 포트폴리오 설계, 절세 전략 추천 등 정보를 전달한다. 영업점 프라이빗뱅커(PB)와 연계해 맞춤형 서비스를 실시한다.

상품 수익률이 너무 낮은 경우에도 수익률 제고를 위한 실질적 관리를 한다. 퇴직연금 중 DC형과 IRP에 가입한 이들은 퇴직금을 직접 운용하면서 관리해야 하지만 현실적으로 어려움이 많아 연금사업자의 관리가 필요한 경우가 많다. 연금고객 관리센터에서는 이 밖에 NH투자증권 100세시대연구소에서 만든 '100세 시대 연금백서' 등 자료를 고객에게 제공한다.

비대면 투자 세미나, 노후 준비 관련 콘텐츠 등 유용한 정보를 전달하는 역할도 한다.NH투자증권 관계자는 "DC와 IRP에 대한 서비스를 강화하고 고객 만족도 및 수익률을 높이기 위해 노력하고 있다"고 강조했다.

퇴직연금 개인고객에 대한 관리는 성과로 나타났다. 올해 한국금융투자자보호재단에서 실시한 IRP 판매 평가 결과에서 NH투자증권은 상품의 다양성과 사후관리서비스 부문에서 높은 점수를 받으며 종합적 평가에서 1위에 올랐다.

