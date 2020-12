더블유아이, 이탈리아 스쿠터 브랜드 '베스파'와 라이선스 계약

[아시아경제 박형수 기자] 코스닥 상장사 더블유아이가 이탈리아 피아지오 그룹 산하의 명품 스쿠터 브랜드 베스파(Vespa)와 공식 라이선스 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.

더블유아이는 아시아 최초로 독일 메르세데스 벤츠와 라이선스 계약을 체결하고 최근 관련 제품을 출시했다. 베스파까지 제품군을 추가하면서 내년에는 일본과 동남아시아 시장에서 모빌리티 악세서리 사업을 강화한다.

더블유아이 관계자는 "코로나19 여파로 대면 접촉을 피하는 비대면(언택트) 소비가 늘면서 마이크로 모빌리티인 스쿠터 시장 관련 산업이 점차 커지고 있다"며 "스쿠터 전용 거치대와 블랙박스 등 10여종의 상품에 베스파 브랜드를 활용할 수 있다"고 말했다.

1946년 처음 출시한 베스파는 영화 '로마의 휴일'에서 오드리 헵번이 타던 스쿠터로 알려졌다. 클래식한 디자인과 감성적인 마케팅으로 전세계 많은 매니아를 확보하고 있다. 크리스찬 디올과 같은 명품 브랜드 및 스포츠브랜드 아이다스와 콜라보 작업을 이어가고 있다.

변익성 더블유아이 대표는 "이탈리아 명품 스쿠터 브랜드인 베스파 감성을 다양한 제품에 반영해 고객들에게 새로운 가치를 줄 것"이며 "최근 출시한 메르세데스 벤츠 제품과 함께 내년에는 명품 모빌리티 악세서리 라인업을 확대 구축할 예정"이라고 말했다.

더블유아이는 지적재산권(IP)을 기반으로 다양한 사업을 진행하고 있다. 카카오프렌즈와 펭수 등 캐릭터를 활용한 각종 케이스, 가습기, 보조 배터리, 휴대용 선풍기, 블루투스 마이크 등의 제품을 출시했다. E스포츠 분야로 사업을 확대했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr