[e공시 눈에 띄네]코스피-4일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 신한알파리츠 신한알파리츠 293940 | 코스피 증권정보 현재가 7,310 전일대비 60 등락률 -0.81% 거래량 55,802 전일가 7,370 2020.12.04 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"신한알파리츠, 우량자산 편입 지속...성장성 ↑"신한알파리츠 "자회사 주식 890만주 890억원에 추가 취득"증시 상승에 수익률 찬밥된 리츠 close =21일 오전 9시 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당서 주총 소집

◆ 케이씨씨글라스 케이씨씨글라스 344820 | 코스피 증권정보 현재가 37,600 전일대비 300 등락률 -0.79% 거래량 72,402 전일가 37,900 2020.12.04 15:30 장중(20분지연) 관련기사 케이씨씨글라스, 3분기 영업익 191억...전분기比 280% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체 close =코리아오토글라스 흡수합병함에 따라 최대주주 변경

◆ 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 8,290 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 130,370 전일가 8,290 2020.12.04 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한진중공업, 2581억 규모 인천공항 2터미널 확장 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일한진중공업, 조선 테마 상승세에 4.14% ↑ close =2581억 규모 인천공항 2터미널 확장 공사 수주

◆ 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,500 등락률 +1.23% 거래량 998,010 전일가 122,000 2020.12.04 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승진짜를 넘는 가치…올 겨울도 '페이크 퍼'가 대세 close =삼성전자로부터 1조1194억 규모 평택 P2L 하층동면 팹동 마감공사 수주

◆ 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 60,500 전일대비 1,000 등락률 -1.63% 거래량 166,756 전일가 61,500 2020.12.04 15:30 장중(20분지연) 관련기사 효성중공업, 풍력에너지 테마 상승세에 1.92% ↑'가즈프롬·로사톰-현대차·효성' 맞손…韓 수소경제, 러시아 진출논의효성중공업, 풍력에너지 테마 상승세에 5.23% ↑ close =목련2단지 리모델링조합으로부터 안양 목련2단지 아파트 리모델링 사업 수주

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr