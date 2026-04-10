HJ중공업 HJ중공업 close 증권정보 097230 KOSPI 현재가 26,550 전일대비 1,250 등락률 +4.94% 거래량 1,065,718 전일가 25,300 2026.04.10 12:17 기준 관련기사 [특징주]'군산 조선소 인수 추진 기대' HJ중공업, 3%대↑ "위험하고 돈 안 된다" 가덕도신공항 입찰, 10대 건설사 중 대우만 남은 이유 HJ중공업, 1178억 규모 대전 삼성6구역 재개발정비사업 공사 수주 전 종목 시세 보기 은 약 3497억원 규모 부산 범천5구역 재개발정비사업 공사를 수주했다고 10일 밝혔다.

이날 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 HJ중공업은 3496억6291만4726원 규모 부산 부산진구 범천5구역 재개발 정비사업 공사를 수주했다고 공시했다. 이는 지난해 말 연결 기준 매출액의 17.49% 수준이다.

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공사기간은 실착공일로부터 45개월이며, HJ중공업은 해당 지역에 지하 4층~지상 29층, 8개 동 규모로 1084세대를 공급한다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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