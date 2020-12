인천대, 국제표준 ISO 21001 인증 취득…교육기관경영시스템 고도화

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천대학교는 국제표준 ISO 21001(교육기관경영시스템) 인증을 취득했다고 3일 밝혔다.

ISO 21001은 국제표준화기구(ISO)에서 34개국 140여명의 전문가 그룹에 의해 개발돼 2018년에 제정된 '교육기관을 위한 경영시스템'에 대한 국제표준이다.

글로벌 스탠다드를 바탕으로 교육기관의 자율적 혁신추진과 지속성장을 위한 교육기관경영시스템 고도화를 통해 교육수혜자의 서비스 만족과 품질경영을 목표로 하고 있다.

인천대는 1979년 사립대학으로 출발해 1994년 시립대, 2009년 송도캠퍼스 이전, 2010년 대학통합을 거쳐 2013년 국립대학법인으로 전환했다.

최근 대학혁신지원사업 최우수 평가를 받은 인천대는 석·박사급 인재를 지원하는 교육부 대형 정부사업인 4단계 BK21(두뇌한국21)에서 3개 교육연구팀이 선정됐으며, 인천시와 스마트시티 사업을 추진하는 등 지역 거점 국립대으로서의 역할은 물론 실용적 연구중심대학으로 발돋움하고 있다.

허진 인천대 기획예산처장은 "국제표준 ISO 21001 인증을 계기로 대학경영시스템의 고도화와 리스크 관리 등을 통해 지속성장과 사회적 책임, 학생 우선의 교육서비스에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

