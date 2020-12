"고소득자 신용대출 조이자"…카뱅 금리↑, 우리 우대금리↓

금융당국 규제 맞춰 잇따라 조절

[아시아경제 김효진 기자] 신용대출 속도조절을 위한 금융당국의 규제 강화에 따라 은행들이 고소득자를 중심으로 한 대출 조이기에 속도를 내고 있다.

카카오뱅크는 3일 "직장인 신용대출과 마이너스통장 대출의 고신용자 대상 대출금리를 각각 0.10%포인트, 0.25%포인트 인상한다"고 밝혔다. 적용은 이날 오전 6시 대출 신청분부터다.

이에 따라 직장인 신용대출 최저금리는 기존 2.23%에서 2.33%로, 마이너스통장 대출 최저 금리는 2.58%에서 2.83%로 각각 올라간다.

카카오뱅크 측은 자산건전성 관리를 위한 대출 속도 조절 차원으로 '우대금리'를 통한 금리 감면이 없기 때문에 기본 금리를 인상한다고 설명했다.

카카오뱅크는 다만 사잇돌 대출, 자체 중금리 대출과 전월세 보증금 대출 등의 금리는 현재 수준을 유지한다.

우리은행은 이날부터 '우리 주거래직장인대출', '우리 금융인클럽', '우리 신세대플러스론', '우리 로얄클럽' 등의 우대금리를 낮췄다. 우대금리를 낮추면 대출금리 인상의 효과가 난다.

'우리주거래직장인대출'은 최대 0.6%의 우대금리를 0.3%로 낮췄다. 급여 이체 우대 금리를 0.2%포인트에서 0.1%포인트로 줄이고 우리카드 실적, 적립식 상품에 각각 0.1%포인트씩 제공하던 우대금리 항목을 없앴다.

'우리 금융인클럽'의 우대금리는 최대 0.7%에서 0.1%로 줄어들었다. 급여이체 우대금리를 0.2%포인트에서 0.1%포인트로 내리고 공과금ㆍ관리비 자동이체, 우리카드 실적, 적립식 상품, 주택청약종합저축, 오픈뱅킹, 우량 고객 등의 우대 항목 혜택을 모두 폐지했다.

'우리 신세계플러스론', '우리 로알클럽'도 각각 0.6%까지였던 우대금리를 최대 0.1%로 조정했다. 급여이체 항목만 0.1%포인트의 우대금리를 제공하고 다른 혜택은 모두 없앴다.

KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협 등 5대 시중은행의 지난달 말 신용대출 잔액은 133조6925억원으로 10월(128조8431억원)보다 4조8494억원 급증했다. 강화된 대출 규제 적용을 앞두고 '막차 수요'가 몰린 영향으로 풀이된다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr