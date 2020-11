퀄컴-KAIST, 소프트웨어 해커톤 개최

감정인식 모델 개발 주제로 해커톤

최종 5팀 선정해 연구장학금 지급

[아시아경제 한진주 기자] 퀄컴이 이공계 인재 육성을 위해 소프트웨어 해커톤을 개최했다.

30일 퀄컴코리아는 27일 KAIST에서 ‘퀄컴-KAIST 이노베이션 어워드 2020’ 행사의 일환으로 소프트웨어 개발 해커톤을 열고 최종 선발된 학부생 5팀에게 연구 장학금을 증정했다.

퀄컴은 혁신을 목표로 도전하는 창의적인 이공계 인재들에게 연구 장학금을 제공하기 위해 이번 해커톤을 마련했다. 와이어리스(wireless), 멀티미디어, 로보틱스, 인공 지능(AI) 등의 분야에서 학생들이 독립성과 창의력을 발휘해 뛰어난 성과를 낼 수 있도록 독려하기 위해서다. 나아가 우수 인재들이 연구 성과와 아이디어들을 퀄컴 테크날러지 R&D 연구진들과 공유하고 피드백을 들을 수 있는 지식 교류의 장도 제공한다는 계획이다.

이날 참가자들은 멀티모달 기반의 영상, 음성, 텍스트 데이터셋을 통한 감정인식 모델 개발을 주제로 경쟁을 펼쳤다. 전문가들로 구성된 선발 위원들은 참가자들이 평가 시스템에 제출한 코드를 시험 성능 평가를 거쳐 실행 과정, 창의성, 최종 발표 등을 종합적으로 고려해 최종 5팀을 선정했다.

권오형 퀄컴코리아 사장은 "퀄컴은 IT 분야 발전과 성장의 바탕은 역량을 갖춘 인재라고 생각한다"며 "특히 감정 인식 기술이 인간과 컴퓨터의 상호작용을 발전시키기 위한 핵심 기술로 거듭나고 있는 가운데, 이를 주제로 의견을 교류할 수 있는 기회를 마련해 학생들이 더 큰 도약을 향해 나아갈 수 있도록 지원하게 되어 기쁘다"고 말했다.

