보성군, 군민 위한 ‘적극행정 실천 릴레이’ 전개

군민을 웃게 하는 적극행정 실천을 위한 다각적 노력



[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 보성군은 직원들의 적극행정 체감도 향상을 위해 실천 릴레이 캠페인을 전개하고 있다고 27일 밝혔다.

이번 캠페인은 김철우 군수를 선두로 부서별로 적극 행정에 대한 마음가짐을 표현한 피켓을 들고 구호를 외치며 인증 사진을 촬영하고 SNS에 홍보하는 등 군민을 웃게 하는 강력한 메시지를 전달하는 데 그 목적이 있다.

보성군은 지난 3월 적극행정 실행계획을 수립한 이후 분기별로 이행 계획을 점검하는 등 체계적이고 종합적으로 실천해 오고 있다.

이를 위해 지난 10월 최병만 부군수를 강사로 “적극행정에 임하는 공무원의 자세”라는 주제로 전 직원 직장교육을 했다.

또 타 기관 우수사례 강연 내용을 부서 및 읍면의 TV 중계로 방영하는 동영상 교육을 2회 실시하는 등 직원들의 관심도 제고와 적극행정 분야의 신규 발굴 등에도 노력을 기울이고 있다.

군은 적극행정 우수사례 및 우수 공무원 군민 추천제 운영, 우수 공무원 선발 경진대회 개최해 3명의 우수공무원을 선발했으며, 이를 알리는 홍보 포스터와 리플릿, 카드 뉴스 등으로 제작해 배포함으로써 대외적으로 적극행정의 공감대 확산에 노력했다.

김철우 군수는 “일상의 작은 변화를 위한 적극적인 업무의 자세는 군민의 불편함을 찾는 것에서 시작한다”며 “불편함이 법적인 내용과 연관돼 있다면 중앙부처에 제·개정을 건의하고, 행정절차에 문제가 있다면 과감히 개선하도록 노력하겠다”라고 밝히며 군민을 웃게 하는 적극행정을 위해 의지를 다졌다.

