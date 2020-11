[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 26일 오후 소상공인 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 위한 ‘민(民), 관(官), 공(公) 지역협의체 구성에 관한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 서울신용보증재단, 영등포세무서, 우리은행, 영등포구상공회, 영등포구 상인연합회, 영등포구소상공인회, (사)서울소공인협회, (사)서울경제인협회의 기관장들이 참석해 골목상권 활성화를 위한 논의를 이어갔다.

채 구청장은 지역협의체와 긴밀한 협조체계 구축으로 더불어 잘사는 경제도시 만드는 데 더욱 최선을 다하겠다고 전했다.

