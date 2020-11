장제원 "추미애 당혹스러울 것…늦지 않았으니 정도로 가라"

[아시아경제 이지은 기자] 장제원 국민의힘 의원이 윤석열 검찰총장의 직무배제 결정을 내린 추미애 법무부 장관에게 "늦지 않았으니 정도로 가라"며 충고했다.

장 의원은 26일 페이스북에서 "추 장관과 정권 핵심부는 자신들이 예측한 수위를 훨씬 뛰어넘는 민심의 동요와 일선 검찰의 반발에 무척 당혹스러울 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "검찰 고등검사장 6명 전원이 윤 총장의 직무배제에 강도높은 비판을 내놓았고, 대한변호사협회장 또한 검찰총장 직무배제 재고를 요청하는 무게감 있는 성명을 내놓았다"며 "정도를 가야합니다. 아직도 늦지 않았다"고 충고했다.

장 의원은 "추 장관의 인사권 전횡과 감찰권, 수사지휘권 남용으로 이미 식물총장으로 전락한 윤 총장을 반드시 찍어내어야만 하는 어쩔수 없는 정권차원의 이유가 있다고 보여진다"며 "불법적으로, 근거도 모호하게, 정치적 목적을 가지고 자행한 검찰총장의 직무배제를 지금이라도 바로잡지 않는다면 정권은 걷잡을 수 없는 상황으로 빠져들 것"이라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr