500원에 찌든 작업복도 한벌 … ‘연구특구’ 규제 뚫은 공공세탁소 등장했다

부산 강서구 미음산단에 근로자 빨래방 ‘동백일터클리닝’ 문열어

하루 작업복 2400벌까지 처리 … 중소업체 수거·배달 서비스까지

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 작업복 1벌 세탁비가 500원. 산업단지 안에 국가와 시 예산이 투입돼 하루 2400벌의 작업복을 빨래해주는 ‘공공 세탁소’가 등장했다. 세탁업이 들어올 수 없는 산업단지인데도 과감한 규제개혁 노력으로 성사됐다.

부산시(시장권한대행 변성완)는 부산조선해양기자재공업협동조합(이사장 최금식)과 함께 27일 오후 3시 미음산단 조선해양기자재공업회관에서 근로자 작업복 공동세탁소인 ‘동백일터클리닝’의 개소식을 한다.

근로자 작업복은 기름때 등 심한 오염과 세균감염 우려로 일반세탁소에서 기피하는 경우가 많고, 가정에서도 마음 놓고 세탁기에 돌릴 수도 없어 작업복 공동세탁소 설치는 복지 향상을 바라는 산단 근로자의 바람 사업이었다.

동백일터클리닝는 부산시와 부산조선해양기자재공업협동조합이 강서구지역자활센터(YWCA)와 협업해 산업단지 환경개선 정부합동공모 사업을 통해 고용노동부 산하 한국산업안전보건공단의 산재예방시설사업 분야에 선정된 사업이다.

총사업비는 5억원으로 국비 2억5000만원, 부산시 1억5000만원, 조선해양기자재공업협동조합이 1억원을 부담했다. 운영은 강서구지역자활센터가 담당하며, 11명의 신규 일자리가 생겼다.

세탁기 5대와 건조기 6대 등을 갖춰 하루 최대 2400벌을 세탁할 수 있다. 1벌당 세탁료는 시설운영 경비를 고려해 500원으로 책정됐다.

강서 산단지역을 중심으로 7만여명의 근로자를 ‘고객’으로 한다. 세탁신청은 기업 단위로 소규모 중소기업의 물량을 우선 접수하고, 접수된 세탁물은 동백일터클리닝에서 수거하고 배달 서비스 해준다.

부산시 관계자는 “산업단지 현장의 근로자 고충을 해소하고, 연구개발특구 입주기업의 복지향상과 특구지역 시너지효과를 고려한 과감한 규제혁신으로 탄생했다”고 말했다.

원래 세탁소 장소인 연구개발특구는 세탁업을 제한하고 있었기 때문이다. 관계 기관의 대처로 세탁업을 허용해 사업을 본격적으로 추진할 수 있었다.

‘특구 지정 목적 달성을 위해 시·도지사가 요청할 경우 연구개발특구는 관계 전문가의 심의를 걸쳐 건축행위 규제 및 업종제한의 규제를 완화할 수 있다’는 규제특례조항을 적극적으로 해석해 세탁업장 설치가 이뤄졌다.

변성완 부산시장 권한대행은 “부산연구개발특구본부를 비롯한 관계기관의 규제혁신과 조선해양기자재공업협동조합의 공동 노력이 있었기에 동백일터클리닝이 문을 열 수 있었다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr