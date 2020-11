[아시아경제 구은모 기자] 코스닥시장 상장 첫날 상한가를 기록한 하나기술이 차익실현 매물 출회에 하루 만에 하락 전환했다.

26일 오전 9시32분 현재 하나기술 하나기술 299030 | 코스닥 증권정보 현재가 79,600 전일대비 11,400 등락률 -12.53% 거래량 946,978 전일가 91,000 2020.11.26 09:55 장중(20분지연) 은 전 거래일 대비 7.14%(6500원) 내린 8만4500원에 거래됐다. 전날 코스닥시장에 상장한 하나기술은 시초가(7만원) 대비 가격제한폭(30.00%)까지 오른 9만1000원에 장을 마감했다. 이는 공모가 3만5000원을 2.6배(160%) 웃도는 수준이다.

상장에 앞서 이뤄진 일반 공모 청약에서도 경쟁률 1802.1대 1로 증거금 5조459억원을 모으며 흥행몰이를 했다. 2000년 설립된 하나기술은 2차전지 설비 제조 전문기업으로 LG화학과 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 배터리 3사를 고객사로 두고 있다.

