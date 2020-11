대전시, 노인 1.9만명에 ‘일자리 제공’…사회활동 지원사업 확대

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 지역 노인 1.9만여명에게 일자리를 제공하는 것을 목표로 사회활동 지원사업을 확대한다.

시는 내년부터 1만9250명의 노인에게 일자리를 제공하기 위해 공공형·민간형·사회 서비스형 등 부문에서 일자리를 창출한다고 26일 밝혔다.

노인일자리 지원 사업을 위해 시는 5개 구청을 중심으로 42개 수행기관, 240여개 사업단을 조성해 사업을 배분한다.

이를 위해 시는 내년 노인일자리 사업에 총 683억원의 예산을 투입할 예정이다. 이는 전년대비 22억원 늘어난 규모다.

유형별 노인 일자리는 공공형 일자리 1만6630개, 사회서비스형 및 민간형 일자리 2620개로 구분된다.

노인 일자리 창출은 지역 내 노인인구의 급격한 증가와 맞물려 노인인구의 일자리 욕구가 지속적으로 늘어나는 추세임을 감안해 추진된다.

특히 노인일자리 유형 중 사회서비스형은 시니어 소비자지킴이, 새싹지킴이, 라디오 모니터링 등 각종 사업으로 노인세대로 신규 진입하는 베이비부머 세대로부터 공감을 얻고 있다.

이와 별개로 시는 신체적 제한으로 활발한 활동이 어려운 노인을 위한 공공형에 노노케어, 환경정화, 교통정리 등의 사업을 전년대비 6.6%(1030개) 확대함으로써 일자리 접근을 용이하게 할 계획이다.

일자리에 참여하는 노인은 월 27만원~60만원 사이의 급여를 받게 된다. 근무조건은 1일 3시간, 월 30시간 이내다.

정해교 시 보건복지국장은 “어르신의 욕구에 맞는 다양한 프로그램과 양질의 일자리를 만들어 노년이 행복하고 건강할 수 있도록 지원하겠다”며 “무엇보다 시는 어르신이 자부심을 갖고 행복하게 지내며 활기찬 노년생활을 보내실 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr