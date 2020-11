정진석 "좋다, 尹 국정조사 하자…이낙연 '충격적' 말이 더 충격적"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 최다선인 정진석 의원이 이낙연 더불어민주당 대표의 윤석열 검찰총장 국정조사 제안을 비판하면서도 "좋다, 하자"고 받아쳤다.

정 의원은 26일 페이스북을 통해 "이 대표는 '법무부가 밝힌 윤 총장 혐의는 충격적' 이라며 국정조사 추진을 언급했지만 내가 보기엔 납득할 수 없는 혐의가 충격적이라는 이 대표 말이 더 충격적"이라며 이같이 말했다.

그러면서 "좋다, 국정조사 하자"며 여당의 제안을 받아들이자고 제안했다. 윤 총장의 혐의가 근거가 없기 때문에 국정조사를 하면 오히려 그의 정당성을 확인하는 기회가 될 것이라는 것.

하태경 국민의힘 의원도 "추미애 법무부 장관이 주장한 윤 총장 직무배제 이유들은 근거가 없기 때문에 윤 총장이 국정조사에 나와도 불리할 것이 없다"며 "오히려 윤 총장의 정당성과 추 장관의 문제점을 폭로하는 장이 될 것"이라며 "민주당이 '추미애 국정조사'를 수용하지 않아도 국민의힘은 윤석열 국정조사를 수용하는 것이 좋다"고 말했다.

