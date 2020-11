“국민은 침묵하는 대통령 아닌 답을 원해”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의당은 24일 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장을 직무에서 배제하고 징계를 청구한 것과 관련해 “억지와 궤변으로 일관해온 추 장관의 주문제작식 감찰결과를 신뢰할 수 없다”고 비판했다.

홍경희 국민의당 수석부대변인은 이날 논평에서 “이번 조치는 명백히 정치적 탄압과 보복의 성격을 띄고 있음을 부인할 수 없다”며 이같이 말했다.

홍 수석부대변인은 “국민들은 이 배후에 권력 핵심부가 관련 됐을 거라는 의혹을 갖고 있으며 정말로 징계를 받아야 할 대상이 누구인지 알고 있다”고 밝혔다.

홍 수석부대변인은 “국민은 보고받고 침묵하는 대통령이 아니라 답을 원한다”며 “이제는 대통령이 나서서 답하라”고 말했다.

