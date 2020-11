[아시아경제 이정윤 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표는 24일 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에 대해 징계를 청구하고 직무에서 배제시킨 것에 대해 "검찰총장에 대한 징계위의 결정을 엄중하게 지켜볼 것"이라고 말했다.

국회에서 기자들과 만난 김 원내대표는 "뉴스를 보고 내용을 알았다. 법무부의 감찰 결과는 매우 심각하게 보인다"면서 윤 총장이 '위법하고 부당한 처분에 법적으로 대응하겠다'는 입장을 밝힌 것에 대해서는 "법적 대응은 본인이 알아서 할 문제"라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr