경총, 민노총 총파업에 "불법적이며 시기적으로도 맞지 않아"

[아시아경제 성기호 기자] 한국경영자총협회(경총)가 전국민주노동조합총연맹(민노총)이 25일 총파업을 진행하는 것과 관련 "불법적이고 시기적으로도 맞지 않는 총파업과 집회를 자제해 줄 것을 간곡히 협조 요청드린다"고 밝혔다.

경총은 이날 입장문을 통해 "(민노총의) 금번 집단행동은 정부와 국회를 상대로 한 입법적 주장을 과도하게 관철하려는 정치파업으로 산업현장의 근로조건 유지·개선을 목적으로 한 것이 아니다"라며 이같이 밝혔다.

경총은 "이미 2000년 당시 대법원은 경영자가 결정·처분할 수 없는 정치적 사항을 목적으로 한 쟁의행위는 정당성이 없는 것으로 판시하였다"며 "법 개정 요구는 적법한 입법활동을 통해 이루어져야 할 것이며, 법에 어긋나는 집단행동으로 관철시키려 해서는 안 될 것"이라고 지적했다.

이어 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 최악의 국가적 경제·고용 위기 상황에서 산업의 경쟁력 회복과 고용유지가 절실함에도 민주노총이 대립적·투쟁적 태도로 일관하는 것은 국가적으로도 해만 끼치는 결과가 될 것"이라며 "더군다나 현재는 코로나19가 더욱 증폭되고 정부가 방역지침을 강화하고 있는 상황으로 국민적 우려는 매우 높다"고 강조했다.

