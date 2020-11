[아시아경제 금보령 기자] KB자산운용에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생하면서 서울 여의도 IFC몰 일부 층이 폐쇄됐다.

24일 금융투자업계에 따르면 KB자산운용 직원 1명은 전일 보건당국으로부터 코로나19 확진 판정을 받았다.

KB자산운용이 입주해 있는 IFC몰 40층과 41층은 폐쇄된 상황이다.

KB자산운용 전 직원은 이날 재택근무 체제로 전환했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr