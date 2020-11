외교부 "美 국무장관 지명 블링컨, 외교 경험 풍부하고 한반도 문제 이해 깊은 인사"

"차기 행정부 하에서도 굳건한 한미 동맹 더욱 발전될 것으로 기대"

한반도 문제 해법 "블링컨 과거 발언으로 예단하지 않아"

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 조 바이든 행정부 첫 국무부 장관으로 지명된 토니 블링컨 전 국무부 부장관에 대해 풍부한 외교 경험과 한만도 문제에 대한 이해가 깊은 인사라면서 한미 관계 발전을 위해 협력하겠다고 밝혔다.

24일 최영삼 외교부 대변인은 정례 브리핑을 통해 "블링컨 지명자의 경우 외교 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 한미 관계나 한반도 문제에 대해 이해가 깊은 인사"라면서 "우리 정부는 미국 차기 행정부 하에서도 굳건한 한미 동맹이 더욱 발전돼 나갈 것으로 기대하며 협력할 예정"이라고 말했다.

다만 일각에서는 조 바이든 행정부가 과거에 이어 다자주의 기반 단계적 해법으로 한반도 문제를 풀어갈 것이며 우려의 목소리를 내놓고 있다. 이에 외교부 당국자는 "특정 발언에 기초해 예단하거나 프레임을 가지고 너무 우려하거나 이를 기정사실로 해서 하지는 않는다"면서 "과거 한반도 문제를 포함해 전문성을 중시하면서 북미국을 포함한 여러 부서에서 그분과 협력을 어떻게 할 지 연구를 많이 하고 있다"고 설명했다.

앞서 바이든 미 대통령 당선인은 외교안보의 오른팔인 토니 블링컨 전 국무부 부장관을 초대 국무부 장관에 지명한 데 이어 제이크 설리번 전 부통령 국가안보보좌관을 백악관 국가안보보좌관으로 기용했다. 실무 중심의 단계적 해법을 선호하는 외교안보 라인이 들어서면서, 이란 처럼 미국과 비핵화 협상에서 제재 완화를 협상 타결의 선행 조건으로 내세운 북한의 태도가 앞으로 한반도 비핵화의 향방을 결정할 가능성이 높다는 분석이다.

이란 핵합의는 버락 오바마 행정부 당시인 2015년 7월 이란의 핵무기 개발 억제와 국제 사찰을 대가로 경제제재를 완화하는 내용으로 이란과 미국, 영국, 프랑스, 독일, 러시아, 중국 등 7개국과 유럽연합(EU)이 서명했다. 다양한 국가가 참여함으로써 합의 이행의 구속력을 담보했는데, 북·미 상호 불신을 극복하는 데에도 긍정적 요인으로 평가된다.

그간 도널드 트럼프 행정부 시기 북·미 협상은 양측의 엇갈린 비핵화 프로세스로 인해 접점을 찾지 못했다. 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 접근법에 따라 '선 비핵화, 후 보상'을 주장해왔고 북한은 그 반대를 주장하며 맞섰던 탓이다. 그러나 바이든 행정부 초기 외교안보 정책은 '단계적 비핵화'와 '국제공조' 해법을 전면에 내세울 가능성이 크다는 분석에 무게가 실린다.

블링컨 지명자는 지난 9월 미 CBS방송 대담 프로그램에서 버락 오바마 행정부의 과거 이란 핵합의 도출을 거론한 뒤 "나는 북한과도 똑같은 방향으로 움직일 기회가 있다고 생각한다"고 말했다. 앞서 그는 제1차 북·미정상회담을 하루 앞둔 2018년 6월 11일 뉴욕타임스 기고를 통해 "북한과 핵협상에서 최선의 모델은 이란"이라고 주장했었다. 설리번 지명자 역시 힐러리 클린턴 대선 캠프의 외교 총책으로 활동하던 시점인 2016년 5월 뉴욕 아시아소사이어티 정책연설에서 "북한에 대해 이란에 했던 것과 비슷한 전략을 구사할 계획"이라고 했다.

이에 한국 정부의 역할이 어느 때보다 중요해 질 것이라는 분석이 나온다. 바이든 행정부가 미국 민주당의 가치중심 외교에 기반해 동맹을 강화하는 방향으로 대외관계를 끌어갈 가능성이 높다는 판단에서다. 정대진 아주대 교수는 "블링컨은 미국의 국익에 반하는 비핵화에 나서지 않는 민주당의 동맹 중심의 외교에 나설 가능성이 높다"면서 "북·미 대화의 경우 싱가포르 정상회담 등이 잘 못됐다고 생각하는 만큼 앞으로 한국 정부의 입장을 묻고 이에 따라 실무적으로 접근 할 가능성이 있고 이에 따라 한국 정부의 입장이 어느 때보다 중요해 질 전망"이라고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr