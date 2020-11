[아시아경제 권재희 기자]일본 도쿄증시에서 닛케이225지수가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 조기 보급에 대한 기대감으로 29년만에 최고치로 마감했다.

24일 일본 도쿄증시에서 닛케이225지수는 전일대비 2.5%(638.22 포인트) 상승한 2만6165.59로 마감했다. 이는 1991년 5월 이래 약 29년만에 최고치다.

코로나19 백신 조기 공급 가능성이 높아지면서 세계적으로 경제활동의 정상화가 이뤄질 것이라는 기대가 폭 넓은 종목들에 대해 매입 동력으로 작용한 것으로 풀이된다.

또한 이날 조 바이든 미국 대통령 당선인이 차기 재무장관으로 재닛 옐런 연방준비제도이사회(Fed) 전 의장을 지명한 점도 투자심리에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.

이날 토픽스지수 전일대비 2.03%(35.01포인트) 오른 1762.40에 장을 마감했다.

