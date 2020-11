이낙연 “우리는 우리대로 공수처법 개선 절차 진행해야”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 24일 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 추천위원회 재가동에 대해 “우리는 우리대로 공수처법 개선 절차를 진행해야 한다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 오후 국회에서 열린 민주당 온택트 의원총회에 화상으로 참석해 “어떤 경우에도 공수처가 연내에 활동을 시작해야 하기 때문”이라며 이같이 말했다.

그는 “어제 국회의장 주재로 열린 여야 원내대표 회담에서 공수처장 후보 추천위원회를 다시 소집하기로 했습니다. 그렇게라도 문제가 풀리기를 바란다”면서도 “공수처 출범을 방해하려는 어떠한 시도도 우리는 용납하지 않겠다”고 경고했다.

그러면서 “김태년 원내대표와 법사위원들께서 지혜를 나누며 진행해 주시기 바란다”고 당부했다.

이 대표는 “이제는 우리가 국민께 약속드린 개혁, 공정, 민생, 정의 입법을 하나씩 수확해야 할 시기”라며 “모든 상임위원회가 미래를 위한 입법과제를 신속하게 이행해주시기 바란다”고 밝혔다. 가덕도 신공항 추진에 대해서도 “신공항 특별법안을 잘 만들어 야당 법안과 병합심의하고 대구공항, 광주공항 관련법에 대해서도 여야가 지혜를 모아가기를 바란다”고 덧붙였다.

