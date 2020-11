[특징주] 가상통화 상승세에 관련주 급등…비덴트 상한가↑

[아시아경제 금보령 기자] 가상통화 시세가 상승세를 나타내면서 관련주들이 급등했다.

24일 오후 2시45분 기준 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 10,450 전일대비 2,260 등락률 +27.59% 거래량 49,953,546 전일가 8,190 2020.11.24 15:14 장중(20분지연) 관련기사 비덴트, 커뮤니티 활발... 주가 2.43%.[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일비덴트, 주가 7780원.. 전일대비 0.78% close 주가는 전거래일 대비 29.43%(2410원) 상승한 1만600원을 나타냈다. 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 5,850 전일대비 660 등락률 +12.72% 거래량 141,726,922 전일가 5,190 2020.11.24 15:14 장중(20분지연) 관련기사 우리기술투자, 창투사 테마 상승세에 5.78% ↑우리기술투자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.39%【시선집중】 신종바이러스, 그 이후 세계가 열린다! 이 종목들 담아라! close 는 23.89%(1250원) 오른 6440원, 위지트 위지트 036090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,305 전일대비 85 등락률 +6.97% 거래량 185,310,968 전일가 1,220 2020.11.24 15:14 장중(20분지연) 관련기사 위지트, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.82%【화제의테마】 여의도 초고수들이 선택한 상승 유망 종목 4選 -무료 배포 중- 위지트, 주가 1200원.. 전일대비 -6.61% close 는 19.67%(240원) 상승한 1460원이었다.

같은 시각 가상통화 거래소 업비트에서 비트코인은 전일 대비 0.87%(17만4000원) 오른 2027만4000원이었다. 주요 가상통화인 리플(22.73%), 스텔라루멘(38.89%), 에이다(16.28%), 트론(19.54%) 등도 급상승했다.

비덴트는 빗썸코리아 지분을 보유하고 있고, 우리기술투자는 업비트를 운영하는 두나무의 지분을 갖고 있다. 위지트는 빗썸코리아 지분을 소유한 옴니텔을 자회사로 두고 있어 가상통화 관련주로 분류됐다.

