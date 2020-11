"누적 매출 10억 달성 카카오 이모티콘 73개"

[아시아경제 부애리 기자] 카카오톡 이모티콘이 출시 9주년을 맞았다. 1억원 이상의 누적 매출을 달성한 이모티콘은 1300개를 넘었고, 10억원 이상 매출 이모티콘 시리즈는 73개에 달한다.

24일 카카오에 따르면 이모티콘 누적 구매자 수는 2400만 명을 넘어섰다. 총 발신량은 290억건, 월평균 이모티콘 사용자 수는 3000만 명을 각각 기록했다.

이모티콘 구매 목적은 '직접 사용'에서 '선물'로 변화되고 있는 추세다.

카카오는 "월평균 이모티콘 선물 비중은 2013년부터 꾸준히 늘면서 올해 약 40%를 기록했다"고 밝혔다.

이모티콘을 가장 많이 선물하는 연령대는 20대와 30대로 전체의 60% 이상을 차지했다.

10대는 구매자의 취향을 반영한 상품, 20대는 가족이나 연인 등과 대화에서 사용할 수 있는 관계형 이모티콘이 선물로 인기를 끌었고, 40대 이상은 자녀에게 선물하기 좋은 상품과 구매·기부가 동시에 가능한 기브티콘 상품 등을 많이 샀다.

카카오는 내년 상반기 중에 정액제 방식의 새로운 이모티콘 서비스를 추가로 선보일 예정이다. 단건 상품 판매는 그대로 유지된다.

카카오 관계자는 "9년간 하나의 콘텐츠로 자리 잡은 이모티콘 생태계의 지속적 활성화를 위해 노력해왔다"며 "창작자와 상생하는 환경을 마련하고, 이용자가 만족할 수 있는 다채로운 상품을 위해 힘쓸 것"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr