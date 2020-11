'2020 예술경영주간' 12월1~4일 동대문디자인플라자에서

[아시아경제 박병희 기자] '2020 예술경영주간(Arts Management Week)'이 오는 12월1~4일 개최된다.

예술경영주간은 문화예술분야 기업ㆍ단체ㆍ기관가 모이는 예술경영 교류의 장으로 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 주관하고 수림문화재단이 후원한다. 올해 모두 107개사가 참여해 각 기업ㆍ기관별 사업ㆍ경영사례 발표대회(4개), 포럼(2개)을 진행한다. 당일 현장심사를 통해 총 30개사를 시상하고 모두 1억9000만원의 상금을 수여할 예정이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 24일 수도권에 사회적거리두기 2단계 및 강도 높은 방역조치가 시행됨에 따라 행사가 진행될 동대문디자인플라자(DDP) 알림 2관에서는 발표자 등 관계자 100인 미만만 참여할 예정이다. 주요 행사는 이벤터스(http://event-us.kr/kamsweek/event)에서 온라인 생중계된다.

행사 첫 날인 1일 오전에는 문화예술 사회성과 보상 방식에 대해 논의하는 '사회성과 보상 포럼'이 진행된다. 오후에는 관련 투자전문가(VC)들과 함께 투자유치 기회를 제공하기 위해 올해 사회적경제 기업지원 사업에 참여하고 사전 심사를 통해 선정된 15개사의 '임팩트 투자유치대회(Impact IR)'가 열린다. 총 8개사를 선정, 시상과 상금 5600만원이 수여될 예정이다.

2일 오전에는 코로나 위기 속에서 사업 전환을 시도하며 공공시장 진출에 도전하고 있는 예술기업들의 사례를 공유하는 '문화예술 공공시장 포럼'이 진행된다. 오후에는 '문화예술+기업 만남의 날'로 일반 (공)기업들과의 협력기회를 제공하기 위한 1:1 미즈니스 미팅과 한국타이어나눔재단, 하나투어문화재단, CJ CGV, 한국공항공사, 한국교직원공제회 등을 대상으로 문화예술기업 협력사업 발표대회가 열린다. 총 4개사를 선정, 시상과 상금 총 2400만원이 수여될 예정이다.

3일 오후 1시부터 올해 예술분야 기업 성장지원 사업에 참여하고 사전 심사를 통해 선정된 18개사의 '투자유치대회(IR)'가 개최된다. 관련 투자전문가(VC) 등의 심사를 통해 선정된 8개사에 상금 총 6000만원이 수여될 예정이다. 또 사전 공모ㆍ심사로 결정된 '2020 기술활용 공연ㆍ전시 관람서비스 아이디어 공모전' 수상자 4인에 대한 시상식이 진행된다. 모두 2000만원의 상금도 함께 전달될 예정이다.

4일 오후에는 예술경영 우수 사례를 확산하기 위한 '예술경영대상'이 개최된다. 문화예술진흥법 제7조에 의해 지정된 전문예술법인ㆍ단체와 일반 문화예술기업의 각 유형별 서류심사를 통과한 총 15개사ㆍ기관의 사례가 발표되며, 문화체육관광부장관상 총 4매와, 수림문화재단 이사장상, 예술경영지원센터 대표상 등 총 6매의 시상과 총 3000만원의 상금이 수여될 예정이다.

각 행사는 24일부터 행사 하루 전 오후 2시까지 이벤터스(http://event-us.kr/kamsweek/event)에서 사전 신청을 하면 참여할 수 있다.

행사 기간 중 '예술상품 개발ㆍ유통 지원' 사업에 참여한 총 25개사에서 개발한 총 70여종의 예술상품 판매를 위한 온라인 반짝 매장(온라인 팝업스토어)도 운영된다. '예술가의 방'과 '예술상품을 가방에 넣는다.'라는 의미인 '예술가:방'(www.arts-in-bags.com, Arts in Bags)'에서 오는 12월21일까지 누구나 구매할 수 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr