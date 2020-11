[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 안선영이 탄탄한 몸매를 자랑했다.

안선영은 23일 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 탄탄한 복근을 공개했다. 그는 4주 다이어트 챌린지 8일째 술, 밀가루, 설탕, 맵고 짠 것, 저녁 약속 및 모임 등 모두 끊고 다이어트에 집중한 근황을 전했다.

그는 출산 후 100일 동안 식이요법과 운동으로 체지방 11㎏ 감량 후 3년 넘게 체중을 유지하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr