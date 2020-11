"여성·장애인 인권 기여하고파" 이화여대 이주현씨 국제 장애인 웨어러블 대회 수상

고3 수험 기간에 사고 발생으로 하반신 마비

대학병원 재활 중 소개로 사이배슬로 선수 결심

이화여대 정치학과 입학 새내기

"장애인 이동권·배변권 문제 풀고 싶어"

[아시아경제 이현주 기자] 이화여자대학교 정치외교학과 1학년에 재학 중인 이주현(20)씨가 하바신 마비를 딛고 국제 장애인 웨어러블 로봇 대회에서 3위를 차지해 화제다.

24일 이화여대에 따르면 이씨는 최근 대전 카이스트에서 열린 '사이배슬론(cybathlon) 2020' 한국지역 경기의 착용형 외골격 로봇(EXO) 종목에서 3위로 동메달을 차지했다. 장애인 선수가 로봇과 같은 생체공학 보조장치를 착용하고 기록을 겨루는 사이배슬론 대회에서 5분 51초 기록해 수상했다. 이 씨는 "약 1년 반 동안 여러 사람의 노력 끝에 좋은 성과를 이루게 되어 매우 기쁘고 제 인생에 있어서도 기억에 오래토록 남을 것 같다"며 소감을 밝혔다.

이 씨는 고등학교 3학년이던 지난해 불의의 교통사고로 하반신 마비 판정을 받았다. 고3 수험 기간에 발생한 사고였지만 이 씨는 낙담하지 않고 열심히 재활에 매진했다. 대학병원 재활의학과에 입원해 치료 받던 중 담당 교수인 신지철 교수와 나동욱 교수의 소개로 국제 사이배슬론 대회를 알게 되었고 선수가 되기로 결심했다. 이 씨는 "이미 벌어진 안 좋은 일에 대해 좌절하고 있는 것은 제 미래에 아무런 도움이 되지 않고 미래를 위해 무엇을 해 나갈 것인지를 우선적으로 생각했다"고 말했다.

지난해 6월부터 카이스트 연구팀에 합류해 훈련을 해 온 이씨는 훈련과 함께 수능시험 준비를 병행해 올해 초 대표선수 선발과 이화여대 정치외교학과 합격을 동시에 이뤘다. 그러나 대학교 새내기이자 장애인 선수로서 학업과 선수 생활을 병행하는 것은 쉽지 않았다고 전했다. 이 씨는 "훈련에 투입되면 약 12시간을 훈련장에서 보내야 해서 수업을 듣는 것이 힘겨울 때가 있었고 특히 중간고사 기간에 시험과 과제를 3일 정도 만에 끝내야 하는 어려움도 있었다"고 했다. 그럼에도 이 씨의 1학기 학점은 4.3 만점에 4.08으로 우수했다.

올해 20학번 새내기가 된 이 씨는 이화여대에 대한 애정이 각별하다고 한다. 사이배슬론 대회 출전시 착용한 로봇 이름을 이화여대의 상징색인 '이화그린'에서 따와서 '그린이'로 정했을 정도다. 이 씨는 "온라인으로 모든 수업을 듣고 학교 행사에도 참석하지 못하다 보니 아쉬운 마음이 컸고 집에서만 공부를 하려고 하니 심적으로 지치기도 했다"면서도 "내년에는 코로나 사태가 조금이나마 완화되어 과 동기들을 만날 수 있지 않을까 하는 마음으로 공부를 하고 있다"고 전했다.

이화여대의 장애학생지원제도 또한 큰 도움이 됐다. 이 씨는 "1학기 전면 온라인 강의로 확정되기 이전에 장애학생지원센터에서 강의실간 이동시 도움을 주는 서비스를 제공해 주시려고 했고 기숙사, ECC 등에도 장애인 학생을 위한 기숙사실과 많은 엘리베이터가 설치되어 있어 장애인이 자유롭게 교내를 다닐 수 있다는 것을 알고 있었다"고 말했다.

정치외교학과를 전공하는 이 씨는 "여성과 장애인 인권 증진에 기여하고 싶다"고 밝혔다. 그는 "아직까지도 수많은 여성과 장애인들이 표면적으로, 그리고 암묵적으로 사회에서 차별 받고 있다는 것을 느낄 때가 많다"며 "특히 여성 관련 성범죄의 낮은 형량과 장애인의 이동권, 배변권과 관련한 문제를 꼭 풀고 싶다"고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr