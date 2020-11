NH농협카드, 라이언 치즈·어피치 스윗 체크카드 100만장 발급

100만장 달성 기념 SNS 이벤트로

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 라이언 치즈 체크카드와 어피치 스윗 체크카드가 합산 카드 발급 수 100만장을 달성했다고 24일 밝혔다.

라이언 치즈 체크카드와 어피치 스윗 체크카드는 카카오프렌즈 대표 캐릭터 라이언과 어피치를 카드 디자인에 적용한 캐릭터 카드다. 라이언과 어피치가 농부의 모습으로 변신한 스토리를 부여한 점이 특징이다.

매력적인 캐릭터 카드 디자인뿐만 아니라 일상 생활영역 혜택도 풍성해 디자인과 실용성을 중시하는 10대·20대에게서 큰 인기를 얻고 있다.

지난해 11월 출시된 라이언 치즈 체크카드는 온라인쇼핑, 배달 애플리케이션(앱) 등 생활편의업종과 교통, 자기계발, H&B매장 등에서 이용 시 0.5~1.5% NH포인트를 적립 받을 수 있다. 넷플릭스, 유튜브, 유료 어플리케이션(애플 앱스토어, 구글 플레이스토어) 결제 시 이용금액의 5%가 NH포인트로 적립된다.

지난 4월 선보인 어피치 스윗 체크카드는 올원페이, 카카오페이, 삼성페이 온라인결제 시 3% 할인 혜택을 제공하며 커피 및 H&B매장에서 4% 할인해준다. 넷플릭스, 유튜브, 유료 어플리케이션(애플 앱스토어, 구글 플레이스토어) 결제 시에는 5% 할인받을 수 있다.

NH농협카드는 100만장 발급 달성을 기념해 공식 페이스북과 인스타그램에서 '100만장 달성 축하 이벤트'도 진행한다. 총 100명에게 치즈볼 라이언 인형 등 경품을 제공한다. 참여 방법은 이벤트 게시물 댓글에 100만장 발급 달성 축하 댓글을 남기면 된다. 당첨자 발표는 다음달 14일 각 채널에서 공개될 예정이다.

