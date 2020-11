[아시아경제 문혜원 기자]대·중소기업·농어업협력재단(이하 협력재단)은 24일 서울시 구로구 사회복지공동모금회에 코로나19 극복을 위한 소상공인·구로 소재 취약 계층 지원을 위해 기부금 2628만원을 전달했다.

기부금은 김순철 협력재단 사무총장과 본부장 3명이 4개월 간 급여의 일부를 반납해 마련했다. 코로나19 사태로 어려움을 겪는 구로 지역 기초생활수급자, 차상위 계층, 독거노인, 소년·소녀 가장 등에 전달된다.

협력재단은 기부금의 혜택이 지역 소상공인에게 돌아가고, 지역경제의 활성화에 이바지할 수 있도록 온누리상품권 형태로 해당 취약 계층에게 전달되도록 할 계획이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr