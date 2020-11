KT, '마이크 타이슨 리턴매치' 독점 생중계

[아시아경제 구채은 기자] KT가 오는 29일 1미국 로스앤젤레스 스테이플스 센터에서 진행되는 ‘마이크 타이슨 리턴매치’ 경기 실황을 올레 tv와 Seezn(시즌)에서 무료로 제공한다. 오는 29일 열리는 경기에서는 마이크 타이슨(54세)과 로이 존스 주니어(51세)의 8라운드 매치가 가장 주목을 받고 있다. 이를 포함한 빅매치 4경기가 준비돼 있다.

홍수환 해설과 송재익 캐스터가 경기 중계에 나선다. 두 사람의 남다른 입담과 호흡이 권투 경기 생중계의 재미를 한층 높여줄 것으로 기대된다. ‘마이크 타이슨 리턴매치’는 올레 tv ‘홈>더보기>콘서트·라이브’ 또는 채널 999번, Seezn(시즌) ‘카테고리>실시간TV>스포츠’에서 무료로 시청할 수 있으며, 사전 예약할 경우 경기 전 알림을 받아볼 수 있다.

송재호 KT 미디어플랫폼사업본부장(전무)은 ”복싱을 통해 용기를 얻고 힘을 냈던 과거를 추억하며 복싱 팬들의 마음을 담아 올레 tv와 Seeze(시즌)에서 마이크 타이슨의 빅 매치를 생중계로 제공하게 됐다”며 “세월을 거슬러 도전하는 노익장의 용기를 보며 코로나19로 지친 국민들이 잠시나마 향수를 느끼고 힘을 얻길 바란다”고 말했다.

