KB증권, 해외선물 MTS 리뉴얼 오픈 이벤트 실시

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 모바일트레이딩시스템(MTS)인 'M-able(마블)'을 통해 해외선물옵션 매매서비스를 출시하며 2021년 1월 말까지 '해외선물옵션 MTS 리뉴얼 오픈 이벤트'를 실시한다고 24일 밝혔다.

KB증권은 MTS 리뉴얼을 통해 기존에 KB증권 해외파생전용 MTS 'Global_able'에서만 가능하던 해외선물옵션 거래를, KB증권 M-able의 트레이딩 메뉴로 탑재했다. 향후 M-able을 이용해 국내외주식 및 국내선물옵션 거래 뿐만 아니라 해외선물옵션까지 거래할 수 있어 고객의 접근성과 편의성을 향상시켰다는 게 회사 측 설명이다.

해외선물옵션 MTS 리뉴얼 오픈을 기념하며 이벤트 기간 동안 MTS M-able을 이용해 해외선물옵션을 거래하는 고객 선착순 600명에게 스타벅스 기프트콘 1매를 증정한다. KB증권 해외선물옵션 거래고객이라면 별도의 신청 없이 자동으로 이벤트에 참여된다.

이홍구 WM총괄본부장은 "기존 해외파생전용 MTS인 ‘Global_able’ 거래 고객의 니즈와 요청사항을 최대한 취합해 이를 'M-able' 리뉴얼 오픈에 적극 반영했으며 그 결과 해외선물옵션 거래의 안정성과 편의성을 최우선으로 고려한 통합 MTS를 구축하게 됐다"고 말했다.

KB증권 해외선물옵션 계좌는 MTS M-able의 계좌개설 메뉴를 통해 비대면으로도 개설 가능하며, 기타 자세한 사항은 KB증권 홈페이지를 참조하거나 고객센터 또는 글로벌파생팀으로 문의하면 된다.

해외선물옵션 투자는 원금 초과 손실이 발생할 수 있으며, 환율 변동에 따른 손실이 발생할 수 있음에 유의해야 한다.

