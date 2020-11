하나은행 "마카롱 택시요금 최대 7천원 할인"

하나원큐 앱 신규 등록 손님과 마카롱 택시 기사님을 대상으로 진행

[아시아경제 조강욱 기자]하나은행은 지난 10월 스타트 모빌리티 플랫폼 마카롱 택시를 운영 중인 케이에스티모빌리티와 업무협약(MOU) 체결 후 특별 이벤트를 실시한다고 24일 밝혔다.

이 ?이벤트는 ▲ ‘하나원큐’ 애플리케이션(앱) 신규 등록 손님 ▲ 마카롱 택시 기사님을 대상으로 진행된다.

?다음달 15일까지 새로운 ‘하나원큐’ 앱 신규 등록 손님에게 마카롱 택시 2000원 할인쿠폰 및 마카롱 캐시 5000원을 제공, 손님은 마카롱택시 앱에서 요금 결제 시 최대 7000원 할인 혜택을 받을 수 있다.

?하나은행은 또 다음달 11일까지 마카롱 택시 기사용 앱을 통해 개인택시 기사님을 대상으로 매출대금 입금계좌를 하나은행으로 변경 시 PG수수료 3개월 면제 및 하나머니 1만머니 제공 등 택시 기사 맞춤형 혜택도 함께 제공한다.

??하나은행 플랫폼금융사업 태스크포스팀(TFT) 관계자는 “이번에 진행되는 이벤트를 시작으로 ‘하나원큐’ 앱을 이용하는 손님이라면 누구나 편리하고 효율적인 이동생활을 할 수 있도록 모빌리티 연계 금융상품과 서비스를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

