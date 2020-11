일진복합소재, 현대차 수소트럭 공급 업체 선정

상용차 부문 수소전기 시내버스, 광역버스에 이은 세번째

[아시아경제 김종화 기자]일진복합소재는 24일 현대자동차의 수소전기트럭에 장착되는 수소 저장 시스템(연료탱크+모듈) 공급업체로 선정됐다고 밝혔다.

이는 지난해 5월 수소전기 시내버스, 올해 8월 수소전기 광역버스에 이은 수소상용차부문에서 세 번째 선정이다.

현대자동차는 수소전기트럭을 2021년 물류트럭 중심으로 시범 공급할 예정이다.

정부도 '수소경제 활성화 로드맵'에 따라 2040년까지 수소트럭 3만대, 수소버스 4만대, 수소택시 8만대 등 총 15만대 수소상용차 보급을 추진 중이다.

수소상용차 15만대는 2019년말 기준 전체 사업용 차량 80만 8000대의 18.5%에 해당한다.

김기현 일진복합소재 대표는 "업계를 선도하는 첨단 기술로 운송수단에 맞는 특화 제품 개발에 역량을 집중하겠다"고 말했다.

일진다이아몬드의 자회사(지분율 86.95%)인 일진복합소재는 국내에서 유일하게 수소차량용 연료탱크를 양산하고 있다

